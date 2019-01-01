Названы распространенные ошибки, мешающие похудеть
Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина активно знакомит своих подписчиков с интересной и важной информацией, которая поможет добиться стройной фигуры.
Ранее эксперт назвала основные причины скопления жира на животе, а в крайней публикации в своем Instagram перечислила основные ошибки тех, кто пытается получить упругий пресс и плоский живот.
Она призвала не повторять чужих ошибок и обратить внимание на следующие 7 пунктов - именно они могут быть вашим препятствием на пути к фигуре мечты.
1. Всевозможные диеты (дефицит калорий выше 20%, замена приемов пищи коктейлями, отмена ужина и другие ограничения).
Все это приводит к срывам, замедлению обмена веществ и возврату потерянных кг после возвращения к прежнему образу жизни. Грамотно построенный режим питания с 5-6 приемами пищи и дефицитом калорийности не более 20%.
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2. Бесконечное кардио.
В первую очередь будет снижаться именно мышечная масса. Добавляйте кардио 2- 3 раза в неделю после силовых тренировок в качестве заминки или доп. нагрузки.
3. Активное качание пресса.
Мышцам пресса, как и всем остальным, нужно время для восстановления, поэтому ежедневные упражнения снижают эффективность наших тренировок. Уделяйте внимание абдоминальным мышцам 2 раза в неделю во время силовых тренировок.
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4. Кручение обруча.
Тут два варианта: если обруч легкий, то это просто бесполезно, а если он тяжелый, то велика вероятность получения гематом и травм внутренних органов.
Потратьте это время с большей пользой – сделайте полноценную тренировку.
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5. Ношение термобелья и обертывание живота пленкой во время тренировок.
Жир вас не покинет вместе с потом, несмотря на все рекламные обещания, но возрастает нагрузка на сердце и появляется риск обезвоживания. Делайте обертывания в качестве уходовых процедур и ходите в баню/сауну, но не сразу после тренировки.
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6. Ношение корсетов.
Нарушает кровообращение в зоне живота и сдавливает внутренние органы. Носите свободную одежду, которая не сковывает ваши движения и позволяет всем мышцам кора работать во время физической активности.
7. Чаи и таблетки для похудения.
Наносят ущерб здоровью и никак не помогают избавиться от жира, а после окончания их употребления вес возвращается и обычно с «плюсом».
Сбалансированное питание и правильный питьевой режим точно приведут вас к желаемому избавлению от лишнего.
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