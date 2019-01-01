Исследование выявило наиболее вредные для желудка антибиотики
Даже один курс приема антибиотиков может нанести очень серьезный вред желудка и привести к необратимым последствиям для этого органа, показало новое исследование.
Исследователи Университетского колледжа Лондона проверили, как может действовать на состояние желудка прием антибиотиков.
Ученых интересовало действие широко применяемых антибиотиков. Были выбраны четыре препарата: амоксициллин, миноциклин , ципрофлоксацин, клиндамицин. Специалисты прибегли к компьютерной модели, с помощью которой смогли оценить возможные риски, связанные с состоянием микробиома желудка после лечения указанными антибиотиками.
Согласно результатам, которые получили авторы исследования, наиболее вредными в своем влиянии на микрофлору желудка оказались антибиотики ципрофлоксацин и клиндамицин – препараты, популярные при терапиин инфекций кожи, дыхательных и мочевыводящих путей.
«После применения ципрофлоксацина и клиндамицина фиксировались наиболее серьезные повреждения микробиома желудка. Он становился менее разнообразным, количество полезных бактерий в нем значительно снижалось», - констатировали они.
Ученые отметили, что ухудшения в микрофлоре желудка возникают не сразу, а спустя месяц после приема антибиотиков. Неблагоприятное влияние клиндомицина, по их словам, способен сохраняться год.
Эксперты предостерегают: нарушение микробиома может навсегда изменить состав микроорганизмов даже после одного курса антибиотиков.
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