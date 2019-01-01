Исследование выявило наиболее вредные для желудка антибиотики

Ученых интересовало действие широко применяемых антибиотиков.Даже один курс приема антибиотиков может нанести очень серьезный вред желудка и привести к необратимым последствиям для этого органа, показало новое исследование.Исследователи Университетского колледжа Лондона проверили, как может действовать на состояние желудка прием антибиотиков.Ученых интересовало действие широко применяемых антибиотиков. Были выбраны четыре препарата: амоксициллин, миноциклин , ципрофлоксацин, клиндамицин. Специалисты прибегли к компьютерной модели, с помощью которой смогли оценить возможные риски, связанные с состоянием микробиома желудка после лечения указанными антибиотиками.Согласно результатам, которые получили авторы исследования, наиболее вредными в своем влиянии на микрофлору желудка оказались антибиотики ципрофлоксацин и клиндамицин – препараты, популярные при терапиин инфекций кожи, дыхательных и мочевыводящих путей.«После применения ципрофлоксацина и клиндамицина фиксировались наиболее серьезные повреждения микробиома желудка. Он становился менее разнообразным, количество полезных бактерий в нем значительно снижалось», - констатировали они.Ученые отметили, что ухудшения в микрофлоре желудка возникают не сразу, а спустя месяц после приема антибиотиков. Неблагоприятное влияние клиндомицина, по их словам, способен сохраняться год.Эксперты предостерегают: нарушение микробиома может навсегда изменить состав микроорганизмов даже после одного курса антибиотиков.