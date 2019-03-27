Эти напитки снижают чувство голода

Вкусно и полезно.Справиться с чувством голода во время соблюдения диеты помогут полезные травяные сборы.«В народной медицине несколько десятков, а то и сотен, рецептов для снижения чувства голода. Но стоит помнить, что далеко не все травы можно употреблять без одобрения врача. К тому же, так же как и у лекарств, у лекарственных трав есть противопоказания, потому всегда нужно учитывать особенности организма, имеющиеся недуги и переносимость тех или иных веществ.Существует простой и безопасный рецепт - на стакан теплой кипяченой воды берем 1 чайную ложку меда, выдавливаем несколько долек лимона, размешиваем и пьем маленькими порциями. 3 стакана этого напитка, выпитые в течение дня, обеспечат организм полезными микроэлементами, избавят от чувства голода, ускорят процесс избавления от лишних килограммов и запустят механизм самоочищения организма», - говорит диетолог Людмила Бабич.Народные целители рекомендуют обратить внимание на настой листьев одуванчика, цветов пижмы и подорожника. Но не стоит превышать дозировку, которая указана на упаковке и не злоупотребляйте такими настоями, желая ускорить процесс.Прекрасно справляется с чувством голода отвар из брусники или клюквенный морс без сахара.Действенным средством контроля непомерного аппетита является ароматерапия. Эфирные масла чайного дерева, лимона, мяты, хвойные экстракты не только наполнят ваш дом ароматами, успокоят нервную систему и поднимут настроение, но и помогут избавиться от чувства голода.