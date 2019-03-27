Ночные смены повышают риск выкидыша

Работающие регулярно по ночам беременные на 32% чаще сталкиваются с выкидышем.Будущим мамам нужно воздерживаться от регулярной работы в ночные смены. Исследование показало, что это нарушает работу внутренних биологических часов организма.Работающие регулярно по ночам беременные на 32% чаще сталкиваются с выкидышем, как показало исследование. Для увеличения риска внезапного прерывания беременности достаточно отработать две или более ночных смены, что и подтвердили наблюдения с участием 20 000 женщин. Учёные из Дании подчеркивают, что чем больше ночных смен приходится отрабатывать беременным, тем выше вероятность потери ребёнка. По мнению авторов исследования, большое количество искусственного освещения по ночам нарушают внутренние часы организма и снижают уровень гормона сна мелатонина.Мелатонин не только вызывает ощущение сонливости, этот гормон также сохраняет функционал плаценты, критически необходимый для обеспечения успешной беременности. Данное исследование подтверждает выводы предыдущих работ на эту же тему, однако оно впервые позволило точно рассчитать, какое количество ночных смен увеличивает риск выкидыша, и насколько. Авторы исследования настоятельно призывают будущих мам воздерживаться по возможности от работы по ночам до тех пор, пока они не произведут на свет малышей.Выкидышем называют внезапное прекращение беременности в течение первых 23 недель, однако авторы исследования наблюдали только за выкидышами, которые происходили до 22-й недели беременности. При этом сами ученые не получили точных подтверждений тому, что именно провоцируют риска выкидыша, они сделали лишь предположения о воздействии искусственного освещения.