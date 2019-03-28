Ученые узнали, как одиночество влияет на здоровье

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Одинокие люди не следят за здоровьем.Ученые из университетов Йорка, Ливерпуля и Ньюкасла провели опрос, чтобы узнать, как одиночество влияет на организм человека. Эксперты выяснили, что у одиноких людей на 30% повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это, в свою очередь, увеличивается риск преждевременной смерти.Ученые также обнаружили, что одинокие люди не следят за здоровьем и реже обращаются к врачам. Сейчас эксперты работают над созданием «таблетки от одиночества». В ее состав включат гормон прегненолон, который улучшает самочувствие и снижающий тревогу, сообщает «Федеральное агентство новостей».Что каждый десятый человек, ведущий сидячий образ жизни, умирает от болезней вызванных гиподинамией. Согласно исследованию, Великобритании более 70 тысяч человек умирает от диабета, инфарктов, рака легких и прямой кишки, спровоцированных сидячим образом жизни.