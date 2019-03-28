Медики назвали напитки, которыми нельзя запивать таблетки

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Для того, чтобы таблетки сработали и дали эффект, нужно не только придерживаться инструкции и дозировки, но и правильно их запивать."Неправильные" жидкости могут ослабить или усилить действие таблеток вплоть до передозировки.Давайте разберемся, чем нельзя запивать лекарства.Грейпфрутовый сокКанадские исследователи из Института здравоохранения Лоусона выяснили, что в цитрусовых вообще и грейпфруте особенно содержатся фуранокумарины - вещества, многократно усиливающие действие лекарственного препарата. Особенно опасен грейпфрут в сочетании с сердечными, противоаллергическими, противовирусными средствами, препаратами от гипертонии, антидепрессантами и антибиотики - возможны тяжелые осложнения.ЧайЧай содержит танин - активное вещество, влияющее на скорость всасывания лекарств.В каких-то случаях это приводит к перевозбуждению, например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то - к ослаблению действия препарата (при приеме оральных контрацептивов). Не рекомендуется запивать чаем таблетки "от сердца" и "от желудка", антибиотики.КофеОн тонизирует и обладает сильным мочегонным эффектом. Если запить им лекарство, то можно вывести препарат из организма слишком быстро или же усилить его действие (такое возможно, например, с болеутоляющими).МолокоВ некоторых случаях молоком даже рекомендуют запивать лекарства, например, препараты калия и витамины. Зато антибиотикам тетрациклиновой группы и "сердечным" лекарствам содружество с молоком не понравится.АлкогольЧтобы увидеть скорость всасываемости лекарств на фоне спиртного, ученые создали искусственную среду, имитирующую тонкий кишечник.Эксперименты показали, что почти 60% тестируемых препаратов растворялись гораздо быстрее в компании с алкоголем. Особенно строго "с этим делом" нужно быть при приеме антидепрессантов, антибиотиков, анальгетиков и жаропонижающих.ГазировкаМало того что сладкая шипучка сама по себе неполезна - раздражает слизистую желудка, вызывая тошноту, вздутие, метеоризм, так в сочетании с лекарством она вообще станет "бомбой" для желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается средств для улучшения пищеварения, мочегонных, антибиотиков.Компоты и киселиПоследний вариант врачи могут рекомендовать пациентам с гастритом и язвой: кисель обволакивает стенки желудка, уменьшая тем самым раздражающее действие лекарства. Однако лечебное действие препарата тоже снижается, и это надо учитывать. Запивать пилюлю компотом нежелательно - фруктовые кислоты могут изменять фармакологический эффект лекарств, в том числе препаратов от изжоги и гипертонии.Запивайте таблетки обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа. Причем воду лучше не экономить: на одну таблетку - не менее половины стакана воды (а не один-два глотка, как делает большинство).Кроме того, еда тоже может снижать эффективность лекарств. Медики не рекомендуют употреблять:препараты тетрациклиновой группы с творогом, бобовыми и сыром;железосодержащие средства с орехами;противотромботические средства со шпинатом и капустой;антибиотики - с кислыми фруктами и пищей, заправленной уксусом;ацетилсалициловую кислоту с цитрусовыми.