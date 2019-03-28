Медики назвали напитки, которыми нельзя запивать таблетки
"Неправильные" жидкости могут ослабить или усилить действие таблеток вплоть до передозировки.
Давайте разберемся, чем нельзя запивать лекарства.
Грейпфрутовый сок
Канадские исследователи из Института здравоохранения Лоусона выяснили, что в цитрусовых вообще и грейпфруте особенно содержатся фуранокумарины - вещества, многократно усиливающие действие лекарственного препарата. Особенно опасен грейпфрут в сочетании с сердечными, противоаллергическими, противовирусными средствами, препаратами от гипертонии, антидепрессантами и антибиотики - возможны тяжелые осложнения.
Чай
Чай содержит танин - активное вещество, влияющее на скорость всасывания лекарств.
В каких-то случаях это приводит к перевозбуждению, например, на фоне лечения антидепрессантами, в каких-то - к ослаблению действия препарата (при приеме оральных контрацептивов). Не рекомендуется запивать чаем таблетки "от сердца" и "от желудка", антибиотики.
Кофе
Он тонизирует и обладает сильным мочегонным эффектом. Если запить им лекарство, то можно вывести препарат из организма слишком быстро или же усилить его действие (такое возможно, например, с болеутоляющими).
Молоко
В некоторых случаях молоком даже рекомендуют запивать лекарства, например, препараты калия и витамины. Зато антибиотикам тетрациклиновой группы и "сердечным" лекарствам содружество с молоком не понравится.
Алкоголь
Чтобы увидеть скорость всасываемости лекарств на фоне спиртного, ученые создали искусственную среду, имитирующую тонкий кишечник.
Эксперименты показали, что почти 60% тестируемых препаратов растворялись гораздо быстрее в компании с алкоголем. Особенно строго "с этим делом" нужно быть при приеме антидепрессантов, антибиотиков, анальгетиков и жаропонижающих.
Газировка
Мало того что сладкая шипучка сама по себе неполезна - раздражает слизистую желудка, вызывая тошноту, вздутие, метеоризм, так в сочетании с лекарством она вообще станет "бомбой" для желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается средств для улучшения пищеварения, мочегонных, антибиотиков.
Компоты и кисели
Последний вариант врачи могут рекомендовать пациентам с гастритом и язвой: кисель обволакивает стенки желудка, уменьшая тем самым раздражающее действие лекарства. Однако лечебное действие препарата тоже снижается, и это надо учитывать. Запивать пилюлю компотом нежелательно - фруктовые кислоты могут изменять фармакологический эффект лекарств, в том числе препаратов от изжоги и гипертонии.
Запивайте таблетки обычной водой комнатной температуры, кипяченой или бутилированной, без газа. Причем воду лучше не экономить: на одну таблетку - не менее половины стакана воды (а не один-два глотка, как делает большинство).
Кроме того, еда тоже может снижать эффективность лекарств. Медики не рекомендуют употреблять:
препараты тетрациклиновой группы с творогом, бобовыми и сыром;
железосодержащие средства с орехами;
противотромботические средства со шпинатом и капустой;
антибиотики - с кислыми фруктами и пищей, заправленной уксусом;
ацетилсалициловую кислоту с цитрусовыми.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил penal в категорию Фармакология
Добавить комментарий