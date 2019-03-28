Назван орех, который можно назвать "эликсиром молодости" для мозга

Эксперты назвали орех, который тормозит старение мозга.Исследование, проведенное в Китае, показало, что употребление арахиса может быть очень полезным для людей в возрасте от 55 лет и старше. Выяснилось, что этот орех защищает мозг стареющего организма от разрушения и даже повышает некоторые когнитивные функции.Исследовательский проект UniSA охватил данные 4 822 взрослых китайцев возрастом от 55 лет. Этот массив сведений включал в себя информацию девяти исследований, проведенных за 22 года. Ученые установили, что 17% от общего числа участников регулярно употребляли арахис (в Китае этот орех популярен).Сравнив медицинские карты этих любителей арахиса с анамнезами тех, кто почти не употреблял его, исследователи обнаружили: орех приносит явную пользу стареющему мозгу, тормозя его старение. Они подсчитали, что поедание 10 граммов зерен арахиса в день (две чайных ложки) способствует улучшению параметров психических функций, памяти и мышления.«У людей, регулярно употреблявших арахис, показатели когнитивной функции были на 60 % лучше по сравнению с теми, кто совсем не ел орехи», - констатировали специалисты.По мнению ученых, польза арахиса для мозга обусловлена его специфическим противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они отметили, что именно воспаление, развивающееся в организме, играет одну из определяющих ролей в процессе старения.