Стало известно, какие каши помогут очистить организм от шлаков

Разгрузочные дни на кашах «очистят» от шлаков и подтянут фигуру, утверждают врачи.Разгрузочные дни на кашах помогут поддерживать в норме вес и оздоровят организм.Один из наиболее действенных способов сбросить несколько лишних килограммов – разгрузочные дни. Они не только помогают привести фигуру в порядок, но и запускают в организме процесс самоочищения, избавления от шлаков и токсинов, а также дают «отдых» печени и почкам.«Очень популярные разгрузочные дни на яблоках противопоказаны при ряде заболеваний ЖКТ, язвенных болезнях, некоторых заболеваний почек и так далее, а кефирная может навредит людям, с непереносимостью лактозы и с аллергией, а вот разгрузка на кашах практически не имеет противопоказаний, кроме склонности к запорам, при которой не рекомендуется употребление риса», - рассказала эксперт .Хорошие результаты дает разгрузочный день на гречке, ведь она является полноценным питанием и обладает нужным количеством микроэлементов, что обеспечивает вам чувство сытости и бодрость. Суть в том, что нужно есть сваренную гречку (либо, что еще полезнее, запаренную кипятком) небольшими порциями в течениями всего дня, еще один вариант - сочетание кефира с гречневой кашей. Оно действует на организм фактически как щетка для очистки, такое блюдо эффективно избавляет от застоявшихся продуктов обмена, проблем с пищеварением и запорами.Рис также прекрасно подходит для разгрузки, оздоровления организма и для избавления от лишних сантиметров на талии. К тому же рис отлично выведет из организма лишнюю воду, очистит лимфосистему, избавит от токсинов.