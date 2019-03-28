Названы весомые причины отказаться от употребления мяса

Почему следует ограничить употребление мяса: три весомых аргумента.Уже два миллиона украинцев выбрали для себя вегетарианскую или веганскую диету. Один из таких представителей – Павел Вишешбаба. Это известный веган-активист и основатель первого в Украине веганского кафе, где в меню нет не только блюд из мяса, но и яиц, сыра, молока и даже меда. Вместо этого – много овощей, тофу и сои. Яна поинтересовалась у Павла, почему же многие люди исключают мясные продукты из рациона.Веганом Павел стал не за один день. Сначала было вегетарианство. Молочные продукты и яйца в его рационе оставались, однако последний кусок мяса он съел 5 лет назад. Сейчас в холодильнике мужчины можно найти овощи, фрукты, каши, салаты, веганский борщ…В корне изменить свое питание Павла побудили три причины:Первая причина. Убеждение: отказ от мяса может быть полезен для здоровья. Поэтому он прекратил есть его не только сам, но и убедил родных. Даже трехлетняя дочь Павла - вегетарианка.Как отмечает Яна Брензей, научные данные о полезности вегетарианской и веганской диет противоречивы. С одной стороны, ряд исследований свидетельствуют, что растительный рацион приемлемый для всех: и для детей, и для беременных, и для пожилых людей. А также уменьшает опасность заболеть сердечно-сосудистыми болезнями. С другой стороны, не менее авторитетные ученые констатируют: преимуществ отказов от мяса нет. Взвешенную позицию занимает ВОЗ. Там отмечают: как вегетарианский, так и мясной рацион имеют свои преимущества и недостатки.Диетолог Оксана Скиталинская считает: «Мясо может присутствовать в нашей жизни, но оно не является, во-первых, обязательным элементом нашего рациона. А, во-вторых, его не нужно употреблять ежедневно. В первую очередь это касается красного мяса».Диетолог также отмечает: если же человек решил полностью отказаться от мяса, то ему нужно есть больше бобовых, зелени и злаков, чтобы компенсировать недостаток белков.Вторая причина не есть мясо – убийство животных, которое Павел Вишешбаба считает негуманным.За сутки уничтожается около 200 миллионов животных, а за год – 74 миллиарда. Более того, тысячи животных живут в узких вольерах. Кур перекармливают так, что они не могут встать на лапы. А свиньи, с интеллектом выше собачьего, утопают в собственных экскрементах.Председатель ОО «UAnimals» Александр Тодорчук уверяет: «Животные выращиваются таким образом, чтобы получить максимальный вес тела за наименьшее время. Их убивают массово. Поэтому животные испытывают не только боль, но и страдания во время этого процесса».Третья причина не есть мясо – изменения климата, о чем предупреждают ученые. По данным ООН, 18% выбросов всех парниковых газов на планете вызывает именно животноводство. Коровы и свиньи влияют на климат значительнее всех машин и самолетов. А глобальное потепление в свою очередь и приводит к стихийным бедствиям во всем мире.Эксперт по экологизации сельского хозяйства ОО «Екодия» Анна Даниляк объясняет: «Нужны огромные площади для выращивания кормов. Для этого в свою очередь разрушаются естественные экосистемы».Активисты и даже многие звезды мирового уровня убеждены, что отказаться от мяса, хотя бы на один день в неделю, – это значит помочь спасению планеты от климатического апокалипсиса.«Мы должны взять на себя ответственность и изменить наше традиционное представление о диете», – подытожил Павел Вишешбаба.