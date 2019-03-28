Названы продукты, которые плохо усваиваются организмом

Пять сочетаний продуктов, которые плохо усваиваются.Здоровое питание – это не только выбор полезной еды, но и правильное ее употребление. Сочетание некоторых продуктов негативно влияет на процесс переваривания пищи и усвоение питательных веществ.Помидоры и сырТакое сочетание перегружает поджелудочную железу и печень. А кислоты, которые входят в состав томатов, вступают в реакцию с кальцием, содержащимся в белом сыре, создавая специфические отложения в наших суставах. Конечно, не нужно полностью исключать помидоры и сыр из своего меню, но слишком часто употреблять эти продукты вместе не стоит.Кофе и ржаной хлебОбщеизвестный факт: кофе блокирует всасывание кальция и некоторых других микроэлементов, которые содержатся в хлебе, поэтому лучше не рисковать. Если вы не можете представить свой завтрак без ржаного хлеба, дополните утреннюю трапезу зеленым чаем. А кофе выпейте после обеда.Картофель и яйцаЖелезо и кальций которые находятся в яйце, не смогут усвоиться из-за минералов, которых очень много в картофеле. Для желудка эта пара продуктов также очень тяжела для усвоения.Каши или хлеб с вареньемСодержащийся в варенье сахар в сочетании с белками и крахмалом (компоненты хлеба и каш) легко вызывает в желудке брожение. Если в ЖКТ присутствуют и другие продукты, последствия бродильного процесса могут оказаться непредсказуемыми.Фрукты и основные блюдаСразу после употребления супов и основных блюд не стоит есть свежие фрукты. Это объясняется тем, что блюда, которые мы употребляем в качестве основного приема пищи, перевариваются значительно дольше фруктов. Поэтому яблоко, банан или апельсин, которые вы съедите после отбивной с салатом, могут вызвать дискомфорт в желудке.