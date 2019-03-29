Ученые развенчивают мифы об опасности прививок

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 650 тысяч детей.В последнее время вокруг вакцинации разгорелись нешуточные споры, у борцов с антипрививочниками появился новый аргумент. Ученые из Дании выяснили, правда ли что, прививки вредят человеческому организму.Распространено мнение, что одна из обязательных комплексных вакцин против кори, краснухи и паротита может влиять на развитие расстройства аутистического спектра (сокращенно РАС). Проверить истинность этого утверждения решили датские ученые.Ученые провели исследование, в котором приняли участие 650 тысяч детей. Специалисты наблюдали за развитием привитых и непривитых детей в течение десяти лет.Результаты исследования показали, что дети, которым не были сделаны прививки, на 17% чаще сталкивались с расстройством аутистического спектра по сравнению с теми, кто был привит. Из чего медики делают вывод, что прививки не имеют связи с развитием расстройства аутистического спектра.