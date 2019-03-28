Витамин С поможет быстрее выйти из реанимации

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Витамин С снижает артериальное давление.Витамин С участвует в синтезе некоторых веществ, которые влияют на сердечно-сосудистую систему и участвует в энергетическом обмене. Благодаря своему эпигенетическому эффекту витамин С может влиять на сотни генов.Как известно, из результатов многих исследований, витамин С снижает артериальное давление, частоту фибрилляции предсердий, уменьшает бронхоконстрикцию и боль, а также уровень глюкозы у пациентов с диабетом 2 типа. Кроме того, он сокращает продолжительность простудных заболеваний.Специалисты знают, что метаболизм витамина С изменяется во многих состояниях, включая физиологический стресс, такой как инфекции, хирургическое вмешательство, травмы и ожоги, и в этом случае уровень витамина С может резко снизиться. Хотя 0,1 грамма витамина С в день может поддерживать нормальный уровень в плазме у здоровых людей, для критически больных пациентов требуются гораздо более высокие дозы - до 4 граммов в день, чтобы повысить уровень витамина С в плазме до нормального уровня. Следовательно, высокие дозы витамина С могут быть необходимы для компенсации повышенного метаболизма у критически больных пациентов.Финско-австралийская команда ученых посчитала, что если витамин С оказывает различное влияние на состояние здоровья, то он может повлиять на практические результаты, такие как продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии. Международная группа во главе с Элизабет Чокер провела анализ 18 контролируемых испытаний. Выяснилось, что среднем, прием витамина С сократил пребывание в реанимации на 7,8%. В шести исследованиях перорально вводимый витамин С со средней дозой 2 г в день уменьшал продолжительность пребывания в ОИТ в среднем на 8,6%."Витамин C является безопасным и недорогим необходимым питательным веществом. Учитывая последовательные данные опубликованных исследований, витамин C может вводиться больным в отделениях интенсивной терапии, хотя необходимы дальнейшие исследования. Несколько исследований простуды показали, что может быть линейная доза-ответ для витамина С при продолжительности простуды до 6 и 8 г в день. Очевидно, доза-ответ для доз выше 2 г в день также должна быть исследован для пациентов реанимации",— добавили авторы.