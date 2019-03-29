Медики назвали напиток, разрушающий зубную эмаль
Здоровая улыбка – благодаря здоровой пище! Заботиться о зубах стоит изнутри, говорят медики. Что полезно, а что, наоборот, может их испортить.
"Исторически мы привыкли питаться жестким мясом, твердыми фруктами, овощами, ягодами, корнеплодами и орехами, но не перемолотой, переваренной, пережаренной пищей. Чем больше мы употребляем жестких продуктов, тем лучше наша ротовая полость самоочищается", – говорит стоматолог Алексей Голиков.
А диетолог Евгения Крылова рекомендует употреблять пищу, богатую кальцием и клетчаткой: кисломолочные продукты, овощи, фрукты, зелень, злаки и орехи. Кроме того, нужно пить много воды, советует специалист по питанию. Ведь тогда у нас выделяется слюна, которая защищает зубную эмаль от бактерий. А вот количество употребленного кофе надо ограничивать, так как этот напиток вымывает кальций из организма.
Но не только кофе вреден для зубов. На эмаль плохо влияют различные сладкие напитки, как алкогольные, так и безалкогольные.
Шоколад и сладости употреблять можно, говорит стоматолог Алексей Голивков. Однако обязательно после этого почистить зубы или хотя бы прополоскать рот – чтобы вымыть кислоту. Это касается и цитрусовых.
Чтобы ваши зубы и десны были здоровыми, нужно чистить их минимум два раза в день и посещать стоматолога минимум дважды в год. Кроме этого, стоит использовать зубную нить и регулярно полоскать рот после еды.
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