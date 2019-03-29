Назван напиток, помогающий вылечить простуду

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Если вы простудились, обязательно устройте себе полоскания соленой водой.Наука подтвердила действенность стародавнего рецепта, так как выяснилось, что эта вода заставляет наш организм производить антивирусный отбеливатель.Самую обычную простуду, с которой среднестатистический человек сталкивается несколько раз в течение года, можно вылечить солёной водой, как установили ученые из Университета Эдинбурга.Они выяснили, что эта жидкость заставляет организм простуженного человека производить противовирусный отбеливатель. Капли для носа и раствор для полоскания рта и горла на основе соленой воды, как показали наблюдения, снижали среднюю продолжительность вирусной инфекции на два дня. Использовавшие соленую воду добровольцы реже нуждались в безрецептурных лекарствах от простуды и реже заражали ею своих родственников, по сравнению с теми, кто этой водой не пользовался.Клетки нашего организма используют хлор в соли для производства хлорноватистой кислоты, которая является активным ингредиентом отбеливателей. Исследователи хотели обнаружить доступный по стоимости способ лечения обычной простуды, которая до сих пор официально считается неизлечимой. Именно поэтому они оценили эффективность некоторых распространенных и стародавних домашних рецептов, включая и солёную воду. Участники эксперимента полоскали рот и закапывали в нос воду, в которой растворили морскую соль. Предварительно вода была вскипячена, а затем охлаждена.Выяснилось, что в группе людей, которые пользовались солёной водой, симптомы простуды исчезли, в среднем на два дня раньше, а их забитые носы прочистились на 2,7 дня раньше, по сравнению с теми, кто ничего не делал. Кроме того, эти люди гораздо реже заражали окружающих их друзей и родственников, что тоже очень важно, учитывая широкое распространение вируса.