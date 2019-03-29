Медики назвали кашу, снижающую уровень сахара в крови

Названа каша, нормализующая работу нервной системы.Вот что будет с вашим телом, если вы начнете есть овсянку каждое утро.Задумывались ли вы над тем, почему именно овсянку нам рекомендуют употреблять каждое утро?Сегодня мы раскроем вам этот секрет, вы узнаете, почему овсянка является самым полезным и питательным завтраком во всем мире.Вот 9 основных полезных качеств овсяных хлопьев:1) Овсянка способствует очищению организма от токсинов и других вредных веществ. Пищевые волокна в овсянке удаляют жировые отложения, которые скапливаются на стенках артерий.Это помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снизить уровень холестерина.2) Овсянка способствует снижению сахара в крови. Её обязательно следует включить в рацион тем, кто столкнулся с этой проблемой. Употребление овсянки улучшает усвоение крахмала и помогает стабилизировать уровень сахара с самого первого приема пищи.3) Употребление овсянки улучшает пищеварение: она уменьшает количество желчных кислот. Это облегчает прохождение пищи по кишечному тракту, а значит - вас не будут беспокоить запоры.4) Овсянка предотвращает развитие рака: согласно многочисленным исследованиям, овес благодаря своему уникальному составу действительно способен защитить организм от развития раковых опухолей.Ежедневное употребление овсянки снижает риск возникновения рака молочной железы, а также рак толстой кишки на целых 10%.5) Овсянка полезна для сердечной мышцы. Все из-за высокого содержания в овсянке Омега-3 жирных кислот и линоленовой кислоты. Последняя помогает снизить уровень вредного холестерина.6) Овсянка полезна для нормального функционирования центральной нервной системы. Все благодаря наличию в составе овсянки витаминов группы В, которые поддерживают и уравновешивают нашу нервную систему.7) Овсянка помогает бороться с остеопорозом. Эта полезная каша еще и содержит необходимый уровень кальция. Это предотвращает деминерализацию организма и поддерживает здоровье костей.8) Употребление овсянки помогает сбросить лишний вес. Для этого ешьте овсянку натощак во время завтрака, заправляя кашу обычным или соевым молоком, соком или орехами.9) Овсянка - неисчерпаемый источник энергии. Именно поэтому её рекомендуется употреблять на завтрак или хотя бы до полудня. Это зарядит вас энергией до следующего приема пищи. Особенно полезна овсянка для работников умственного труда.