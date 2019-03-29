Медики назвали расстройства, сопровождающие заболевание почек

При болезнях почек рекомендуется увеличить приём кальция и витаминных добавок.Врачи из Франции рассказали о 5 расстройствах здоровья, которые часто сопровождают хроническую болезнь почек.Депрессия. Несколько исследований пришли к выводу о том, что у женщин чаще развиваются депрессивные симптомы, чем у мужчин. Если женщина столкнулась с хронической болезнью почек, ей необходимо всеми силами сохранять позитивное отношение к жизни для того, чтобы строго соблюдать все рекомендации врачей.Бесплодие. Если вы страдаете от болезни почек, то вероятность забеременеть существенно снижается. Данное заболевание негативно воздействует на женские гормоны, что приводит к подавлению овуляции и увеличивает риск выкидыша.Болезни костей. Хроническая болезнь почек может нарушить баланс кальция, опять-таки за счёт неправильной работы женских гормонов. Вот почему проходящие через гемодиализ женщины чаще рискует столкнуться с остеопорозом. При болезнях почек рекомендуется увеличить приём кальция и витаминных добавок.Нарушения месячных циклов. Избыточные кровотечения, ранняя менопауза и нарушение месячных циклов - вот несколько характерных симптомов, отмечающихся у женщин с хронической болезнью почек. В некоторых случаях врач может предложить трансплантацию почки для того, чтобы решить подобные проблемы.Гипертония и диабет. Эти две болезни негативно влияют на функционал почек. В том случае, если у вас уже диагностировали хроническую почечную болезнь, а артериальное давление рвётся вверх, то возрастает риск развития сердечной недостаточности и даже кровотечений в мозге. С другой стороны, диабет может спровоцировать инфекции у пациентов, проходящих через гемодиализ.