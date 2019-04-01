Искусственный интеллект предскажет время смерти человека

Созданная ими система давала высокоточные прогнозы в ходе тестов.Новая модель интеллекта делает очень точные прогнозы. Они производятся в отношении людей с хроническими болезнями.Искусственный интеллект может быть способен предсказать пациентам с хроническими болезнями время ухода из жизни, как показало исследование ученых из Университета Ноттингема. Исследователи и врачи использовали данные по полумиллиону человек для разработки инструмента, который предсказывает риск ранней смерти. Искусственный интеллект берёт в расчёт самые разные факторы, начиная от семейной истории заболеваний и количества соли в рационе, и заканчивая приемом различных лекарств и использованием солнцезащитных кремов.Исследователи утверждают, что созданная ими система давала высокоточные прогнозы в ходе тестов, она на 10% более надежна, чем все ныне существующие системы с машинным обучением. Так называемое профилактическое здравоохранения обретает приоритет в борьбе с серьёзными болезнями. На протяжении ряда лет ученые работают в деле улучшения аккуратности расчета рисков для здоровья на компьютере, которые производятся для населения. Большинство подобных расчётов делаются в отношении каких-то единичных болезней, но прогноз риск преждевременной смерти из-за нескольких разных недугов - это очень сложная задача.Исследователи сделали значительный шаг вперёд в этом направлении за счёт разработки уникального подхода в предсказании индивидуального риска преждевременной смерти каждому пациенту с хроническими болезнями с помощью самообучающейся машины.