Медики рассказали, кто более всего подвержен тяжелым болезням в старости

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Эксперты единогласно сошлись на мнении, что эти 5 симптомов могут быть предвестниками «тяжелой» старости. Читай, чтобы узнать подробнее.Для многих людей старость - синоним слова «болезни». Это действительно так, ведь со временем наш организм изнашивается, иммунитет дает слабину и возникает целый «букет» неприятных симптомов пожилого возраста.Однако это касается далеко не всех: многим удается сохранить хорошее здоровье до глубокой старости, в то время как некоторые начинают страдать старческими болезнями уже в 60.Кто больше всего подвержен тяжелым болезням в старости:Люди с ожирением: 7,9% жертв лишнего веса имеют все шансы столкнуться с серьезными проблемами в старости, в то время как среди здоровых людей этот процент достигает 2,7.Малоподвижный образ жизни увеличивает опасность разного рода болезней до 6,2%, по сравнению с 2,5% у людей с нормальным весом.У курильщиков риск хрупкости в пожилом возрасте составляет 5,4%, тогда как среди некурящих 3,5%.Повышенный уровень интерлейкинов-6 и С-реактивных протеинов также на несколько процентов увеличивал данную опасность.5,5% разведенных, одиноких или овдовевших людей сталкиваются с инвалидностью в старости, а среди тех, кто проживает со второй половинкой, их всего 2,5%.