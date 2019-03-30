Медики рассказали, как быстро повысить гемоглобин

Как повысить гемоглобин: 4 популярных способа.Существуют четыре проверенных способа как повысить гемоглобин. Низкий уровень гемоглобина ведет к нарушению работы различных органов и систем, когда появляется кислородное голодание. Низкий уровень гемоглобина - это начинающееся малокровие (анемия).Повысить уровень гемоглобина помогут следующие советы:1. Употребление продуктов питания, содержащих железоЭто могут быть продукты животного происхождения (всасывается в желудочно-кишечный тракт в размере 25-30%,): мясо, яйца, рыба, сало и продукты питания растительного происхождения (всасывается всего 5-10%): крупы, бобовые, зелень, фрукты, ягоды, черный хлеб.). Для профилактики анемии медики рекомендуют регулярно употреблять сухофрукты, овсяную и гречневую крупы, шиповник, яблоки, зелень, черный хлеб, свежевыжатые соки.2. Побольше витамина СВитамин С способствует усвоению железа организмом. Именно поэтому стоит есть как можно больше продуктов, богатых витамином С. А это, как давно известно: цитрусовые, сладкий болгарский перец, шиповник, зелень, киви, квашеная капуста.3. Избегайте некоторых продуктовИмеется ряд продуктов, которые имеют обратный эффект – они заметно ухудшают процесс усвоения железа в организме. Это: шоколад, натуральный кофе, сыр, сгущенное молоке, пшеничная мука. Эти продукты нужно свести к минимуму в своем меню или полностью исключить из рациона.4. Принимайте фитопрепаратыВ качестве еще одного варианта повышения уровня гемоглобина может быть рекомендовано употребление различных натуральных фитокомлексов.