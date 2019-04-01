Комаровский назвал возможные причины возникновения сыпи у детей

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Обнаружив у себя или своего ребенка этот симптом, стоит немедленно обратиться к врачу.«Бывает редкая форма менингококкового менингита, при которой вместе с менингитом происходит заражение крови. Тогда лопаются сосуды или закупориваются сосуды, и возникает особая сыпь в виде кровоизлияний, в виде звездочек. Эта сыпь не исчезает при надавливании на нее, это очень важно, и эта сыпь сопровождается, как правило, высокой температурой и рвотой.Поэтому очень важно: любая сыпь именно поэтому требует осмотра врача. Если появление сыпи сопровождается рвотой и повышением температуры тела и если элементы сыпи имеют вид кровоизлияний, то надо как можно быстрее доставить ребенка в ближайшее медицинское учреждение. Это лечится, но дорога каждая минута!» - предупреждает Евгений Комаровский.