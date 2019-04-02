Врачи назвали возможные причины выпадения волос

Алопеция - причины и лечение выпадения волос.Многие, наверное, замечают на расческе выпавшие волоски. В большинстве случаев такое явление – совершенно нормальное. Взамен выпавших на голове вырастают новые волоски, прическа остается такой же густой как была.Но, к сожалению, иногда волосков выпадает больше, чем появляется новых. Или же на месте нормальных крепких волос вырастают тоненькие слабенькие волоски типа пушка.Многие волосяные луковицы перестают нормально функционировать или вовсе отмирают. Причёска редеет, появляются залысины. Такое заболевание называется алопецией. Как же бороться с этой алопецией? Как спасти волосы?Чем быстрее приступить к лечению облысения, тем результат будет лучше. Обнаружив, что волос выпадает слишком много, надо немедленно принять меры. Главное, пожалуй, избавиться от самой причины облысения. Причиной алопеции могут быть: приём кого-либо вредного для волос лекарства, недостаток витаминов или микроэлементов, гормональные изменения, постоянные стрессы, заболевания (сифилис, малокровие), постоянное механическое воздействие на волосы, воздействие вредных веществ (например, на предприятии). Избавившись от причины, можно иногда без всякого лечения прекратить обильное выпадение волосков.В поликлинике занимается лечением выпадения волос врач-трихолог. Врач этот назначит исследования и на основе результатов пропишет какие-либо средства: кортикостероидные мази или таблетки, комплексы витаминов… Могут для лечения облысения потребовать какие-нибудь процедуры, к примеру, облучение УФ-лучами.Хорошо в сочетании с лечением, назначенным доктором, применять народные методы: ополаскивание волос отварами лечебных растений, смазывание кожи головы маслом тмина, втирание лукового сока…