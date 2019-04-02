Названо неожиданное полезное свойство перца чили

Специалисты выяснили, что любители перца чили могут продлить себе жизнь.

В результате нескольких исследований ученые заявили, что испытуемые, употребляющие перец чили или другие подобные острые продукты, обладали большей продолжительностью жизни.

Соответствующий вывод сделали американские эксперты, представляющие Гарвардский университет и Женский госпиталь Бригама. В наблюдениях использовалась информация около 500 000 человек возрастом 30-79 лет.

Любители острой пищи лишь в редких случаях сталкивались с недугами сердечно-сосудистой системы по сравнению с испытуемыми с более здоровым рационом.

Впрочем, всегда стоит помнить о противопоказаниях, поэтому перед употребление такой еды стоит проконсультироваться с врачами.
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