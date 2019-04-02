Названо неожиданное полезное свойство перца чили

Специалисты выяснили, что любители перца чили могут продлить себе жизнь.В результате нескольких исследований ученые заявили, что испытуемые, употребляющие перец чили или другие подобные острые продукты, обладали большей продолжительностью жизни.Соответствующий вывод сделали американские эксперты, представляющие Гарвардский университет и Женский госпиталь Бригама. В наблюдениях использовалась информация около 500 000 человек возрастом 30-79 лет.Любители острой пищи лишь в редких случаях сталкивались с недугами сердечно-сосудистой системы по сравнению с испытуемыми с более здоровым рационом.Впрочем, всегда стоит помнить о противопоказаниях, поэтому перед употребление такой еды стоит проконсультироваться с врачами.