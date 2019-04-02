Медики назвали лучший сок для употребления на тренировках

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Этот сок повышает выносливость.Употребление свекольного сока способно повышать выносливость занимающихся спортом граждан в процессе тренировок. Такие заключения по итогам исследования сделаны британскими учеными, представляющими Эксетерский университет.Участниками эксперимента стали восемь активно занимающихся спортом мужчин, которые на протяжении шести дней ежедневно потребляли не менее полулитра свекольного сока. Кроме того, часть добровольцев включили в рацион сок из черной смородины.Затем имел место десятидневный перерыв, после чего спортсмены возобновили употребление отвара из овощей и фруктов. У тех, кто налегал на свекольный сок, концентрация нитритов в крови возросла вдвое, пока систолическое кровяное давление упало на 6 мм рт. В то же время объемы потребляемого в ходе тренировок кислорода снилось на 19%.Как заключили научные сотрудники, свекольный сок способен повышать эффективность сокращения мышц в ходе выполнения человеком упражнений. Кроме того, оксид азота также активирует выработку митохондриями энергии.