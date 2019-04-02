Диетолог назвала продукты, заряжающие энергией
Какие продукты повышают, а какие - снижают работоспособность человека?
Какие продукты врач-диетолог рекомендует употреблять для повышения рабочего тонуса?
С витамином D
Для активации работоспособности и поддержания хорошего настроения и защиты от нервных срывов Копытько порекомендовала употреблять продукты с витамином D - это жирная рыба, рыбная печень, сливочное масло, яичный желток.
С кислотами омега-3
Марина Копытько советует употреблять продукты, содержащие полезны кислоты омега-3. Их источники - это жирная рыба, орехи, минимально обработанные крупы.
Бананы
По словам врача-диетолога, бананы тоже эффективно повышают работоспособность за счет природного сахара и триптофана, схожего по действию с гормоном радости. Но в то же время при сахарном диабете и преддиабете лучше избегать этого фрукта.
Натуральные напитки
Марина Копытько рекомендует зеленые смузи из яблок, шпината и сельдерея. Также хорошо тонизируют черный и зеленый чаи, но не пакетированные, а листовые.
Помимо этого врач-диетолог назвала снижающие работоспособность человека продукты.
Растворимый кофе и кола
Напитки с кофеином сначала бодрят, но затем возникает обратный эффект и ощущается сонливость.
Сладости
Сахар способствует образованию в оболочке головного мозга молекул, которые замедляют коммуникацию между нервными клетками и вызывают заторможенность. Тем, кто не может без сладкого, Копытько порекомендовала употреблять в пищу «щадящие» их виды - шоколад с содержанием какао-бобов минимум 75%, мармелад, пастилу.
«Также на понижение работоспособности влияют макароны не из твердых сортов пшеницы, белый хлеб, выпечка, картофельное пюре и пакетированные соки», - добавила эксперт.
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Добавил kruzka в категорию Гастроэнтерология
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