Диетолог назвала продукты, заряжающие энергией

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Такая пища повышает работоспособность.Какие продукты повышают, а какие - снижают работоспособность человека?Какие продукты врач-диетолог рекомендует употреблять для повышения рабочего тонуса?С витамином DДля активации работоспособности и поддержания хорошего настроения и защиты от нервных срывов Копытько порекомендовала употреблять продукты с витамином D - это жирная рыба, рыбная печень, сливочное масло, яичный желток.С кислотами омега-3Марина Копытько советует употреблять продукты, содержащие полезны кислоты омега-3. Их источники - это жирная рыба, орехи, минимально обработанные крупы.БананыПо словам врача-диетолога, бананы тоже эффективно повышают работоспособность за счет природного сахара и триптофана, схожего по действию с гормоном радости. Но в то же время при сахарном диабете и преддиабете лучше избегать этого фрукта.Натуральные напиткиМарина Копытько рекомендует зеленые смузи из яблок, шпината и сельдерея. Также хорошо тонизируют черный и зеленый чаи, но не пакетированные, а листовые.Помимо этого врач-диетолог назвала снижающие работоспособность человека продукты.Растворимый кофе и колаНапитки с кофеином сначала бодрят, но затем возникает обратный эффект и ощущается сонливость.СладостиСахар способствует образованию в оболочке головного мозга молекул, которые замедляют коммуникацию между нервными клетками и вызывают заторможенность. Тем, кто не может без сладкого, Копытько порекомендовала употреблять в пищу «щадящие» их виды - шоколад с содержанием какао-бобов минимум 75%, мармелад, пастилу.«Также на понижение работоспособности влияют макароны не из твердых сортов пшеницы, белый хлеб, выпечка, картофельное пюре и пакетированные соки», - добавила эксперт.