Назван вид йогурта, способный повредить желудок

Чем вредны пробиотики.В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике. Это происходит под воздействием ряда факторов, они могут повредить желудок и вызвать развитие патологических процессов.Группа специалистов из университета Вашингтона провела исследование по изучению бактерий, направленное на борьбу с диареей. Подобный эффект обнаружили более 100 лет назад. Тогда врачи установили, что ряд штаммов кишечной палочки можно использовать в ходе лечения пациентов, страдающих инфекционными заболеваниями. В новом исследовании американские специалисты определили воздействие пробиотиков на организм. Ученые провели опыты с лабораторными мышами, выяснив, что штамм бактерии E coli Nissle не приносит вреда. Вслед за этим грызунам изменили режим питания, им стали давать много жирной и сладкой еды наряду с антибиотиками. Специалисты наблюдали за поведением полезных бактерий, они установили, что оно может оказаться непредсказуемым. Микробы способны начать действовать, повреждая кишечник, возможна угроза ослабления здоровья.Гуатам Дантас, автор исследования, сделал вывод: пробиотики имеют отличие от других препаратов, они видоизменяются в ходе лечения. При данной терапии следует обращать внимание на предрасположенность к побочным эффектам.