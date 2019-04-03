Названа диета, которая поможет сбросить 8 кг за 10 дней

Стало известно, как сбросить 8 килограммов за 10 дней.Сбалансированная белковая диета считается самой простой и эффективной программой для похудения. Диета рассчитана для людей, желающих сбросить лишний вес, но не желающих сильно менять свой образ жизни и отказываться от любимой еды.Благодаря ней вы сможете потерять до 8 килограммов и уже через 10 дней почувствуете легкость в теле.Секрет белковой диетыЭта диета просто находка, для тех, кто может с легкостью отказаться от сладкого и мучного, а вот без мяса не прожить и дня. Здесь все просто: необходимо отказаться от жиров и углеводов, отдавая предпочтения белку. Диетологи пророчат, что за две недели белковой диеты, можно потерять от 5 до 8 килограммов обретая легкость во всем организме.Все волшебство, объясняется тем, что лишая организм главного топлива – углеводов, он начинает черпать энергию из собственных запасов, и самое прекрасное, что вы не будете чувствовать голода. И еще одно достоинство белковой диеты, получая с пищей избыток белков, ваш организм не лишается необходимых ему строительных материалов, поэтому в отличие от других диет, она не приводит к потере мышечной массы.Главные аспекты белковой диетыОчень важно следить, чтобы в рационе было достаточное количество воды (1,5-2 литра чистой воды без газа), потому как при увеличении белка в вашем рационе, идет колоссальная нагрузка на почки и организм теряет жидкость. Как и все диеты, предполагают жесткое ограничение в питании и лишение ее разнообразия, что может привести к ухудшению состояния, из-за лишения необходимых витаминов и минералов. Поэтому во время диеты желательно употреблять витаминно-минеральный комплекс.И последнее, из-за ограничения углеводов в течение длительного времени, может произойти нарушение обмена веществ. Поэтому не стоит продлевать диету, в стремлении добиться больших результатов, больше положенного срока 10-14 дней и повторять белковую диеты можно не чаще 1-2 раза в год.При заболеваниях почек, органов пищеварения, пожилым и очень полным людям белковая диета противопоказана.Список разрешенных продуктов:Любые мясные продукты (вареные, запеченные, пареные)Все виды птицыРыба любых видовГрибыЯйцаВсе овощи, кроме картофеля, моркови, свеклы, зеленого горошка, бобовых. Очень полезна белокочанная и цветная капуста, тыква, кабачки, зелень, огурцы. Если делаете салат, заправляйте его только оливковым или подсолнечным маслом и лимонным соком.Обо всех других продуктах, придется забыть в течение 10-14 дней. Кушайте столько, сколько нужно вам для насыщения организма, только учтите соотношение белковой пищи и овощей, каждый прием должен составлять 2:1, овощей в два раза меньше. Небольшие дополнения к белковой диете: Предпочтительно, если вы отдадите предпочтение 5-разовому питанию и последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. Табу на алкоголь, копчености, солености и маринованные продукты.Выход из диеты аккуратный, не набрасывайтесь на сладкое и мучное.