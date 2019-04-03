Медики назвали продукты, вызывающие быстрое старение кожи

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Систематическое и чрезмерное употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению организма.Об этом рассказала на своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус. Она пояснила, что "связано это с системным воздействием избытка простых углеводов на белки организма – коллаген и эластин".По словам диетолога, при длительном употреблении сахара избыток глюкозы, который накапливается в организме вступает во взаимодействие с белками и начинается процесс неферментативного гликирования белков. Под его воздействием коллаген и эластин затвердевают, ломаются и перестают выполнять свои функции."Это приводит к разрушению суставов, снижению эластичности связок, а кожа перестает быть подтянутой, становится сухой, дряблой, появляются морщины, возникают воспалительные элементы на коже лица, спины, груди", – написала Фукс.