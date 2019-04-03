Ученые создали вакцину от смертельного африканского вируса

Вспышка вируса Эбола 2014 года в Западной Африке привела к смерти свыше 11 000 человек.Все это время ученые работали над несколькими экспериментальными вакцинами и методами лечения, но ни одна из них не годилась для использования в организме человека.Последние исследования команды ученых из Оксфордского университета показали, что антитела, полученные из образцов тканей добровольцев, которым была сделана экспериментальная вакцина против Эбола, оказались эффективными в борьбе с вирусом у шести морских свинок.В общей сложности из клеток крови одиннадцати человек было получено 82 антитела. Их объединили в три отдельные группы, с каждой группой, содержащей три или четыре антитела с различными свойствами.Одна комбинация антител успешно вылечила всех шести животных, инфицированных вирусом Эбола, спустя три дня после начала инфекции.Следует отметить, что вакцины могут оказывать побочные эффекты, поэтому для людей с нарушениями иммунной системы, пожилых людей и беременных женщин антитела могут стать безопасной альтернативой.Антитела могут быть выделены из крови человека путем отбора отдельных В-клеток - специализированных иммунных клеток, секретирующих антитела.Генетический код для создания антител находится внутри В-клеток, которые извлекаются с помощью современных молекулярных методов. Как только этот код станет известен, в лаборатории может быть произведено огромное количество антител.Антитела, выделенные в данном исследовании от вакцинированных доноров, обладали теми же характеристиками, что и антитела, выделенные из иммунизированных животных и людей, переживших лихорадку Эбола.Смесь антител, полученная в ходе этого исследования, также изучается на предмет защиты от двух других видов вируса Эбола - суданского и бундибужьего.