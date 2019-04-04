Этот вид каши защищает печень от воздействия алкоголя

Ученые провели эксперимент.Овсянка защищает печень от алкоголя. К такому выводу пришли ученые Делийского университета. Защитные свойства овса проявились в экспериментах на лабораторных мышах.Животные 12 дней получали овсянку в количестве 125 и 250 мг овса. После этого мышам вводились дозы 50% раствора этанола, чтобы спровоцировать характерно повреждение печени. У мышей, которые перед алкоголем получали овсянку, печень была повреждена меньше.Овсяная каша препятствует всасыванию вредных веществ, что позволяет стабилизировать работу печени.Авторы проекта убеждены, что употребление овсянки способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с желудочно-кишечным трактом.Особенно полезна овсянка для детей и пожилых людей наклонные возраста. Конечно, не пустая каша, а в сбалансированном ценными жирами, белками.Пищеварительная система этих групп людей достаточно уязвимой, поэтому включение овсянки улучшит состояние системы пищеварения.Если приготовить "правильную" овсянку1. Сварить овсяную крупу на воде. Добавить сливки, или ложку оливкового масла, или мякоть авокадо. Чтобы было вкуснее, можно присыпать сыром пармезаном.2. Вместо меда или варенья, лучше добавить белки. Тогда не поднимется гликимический индекс или уровень инсулина. Поэтому каждый день на завтрак сладкая каша не годится.А вот чуть подсоленная, на нежирном слабом бульоне или с кусочком сыра, яйцом, станет полноценным оздоровительным завтраком.