Врачи объяснили, как уберечь зрение при работе за компьютером

Эксперт дал советы, как уберечь глаза при ежедневной работе за компьютером.Большинство офисных работников страдают от ухудшения зрения, сухости и раздражения глаз, аллергических реакций и инфекций, хотя большинство из тих проблем можно предотвратить своевременными профилактическими мерами.Работа в офисе лишь на первый взгляд кажется комфортной , на самом деле, как уверяют медики, именно офисные сотрудники быстрее всех обзаводятся целым «букетом» разнообразных болезней и недугов. Больше всего офисных сотрудников жалуются на проблемы с глазами, так как вынуждены весь рабочий день проводить у монитора.Наиболее распространенной проблемой является ухудшение зрения, потому специалисты рекомендуют очень внимательно отнестись к обустройству своего рабочего места – правильно выставить свет, если на столе стоит отдельная лампа отодвинуть монитор на 25-30 сантиментов от глаз, постараться не наклоняться близко к экрану, как бы напряженно вы не вчитывались в детали текста. Необходимо также проверить настройки монитора – он не должен быть слишком ярким или тусклым, а яркие страницы не должны «мигать». Проблемы также создает низкая влажность воздуха в офисных кабинетах и пыль, от которых глазное яблоко высыхает, появляются рези. В последние годы все больше людей тали страдать от так называемого синдрома «сухого глаза», офтальмологи так и именуют этот недуг – «офисным».«От монитора нужно отвлекаться каждые полчаса, хотя бы минут на 5-7, постоянно проветривать помещение и постараться «выбить» у начальства хороший монитор, который меньше садит зрение», - говорит эксперт.Для сохранения зрения рекомендуется несколько раз в день делать «зарядку» для глаз. Это не займет больше 3-5 минут, зато поможет предотвратить множество проблем.Важно выполнять упражнения ежедневно, так как они направлены на развитие мышц, стало быть, также как и в тренировках в спортзале тут важна система. 1. Зажмурьте глаза секунд на 5, потом на такое же время откройте. Повторите так раз 5-7. 2.Откиньтесь на спинку стула, посмотрите на потолок, постарайтесь максимально расслабить глаза и быстро моргайте 30-60 с. Повторите 2-3 раза. 3. Кончиками пальцев аккуратно массируйте глаза через закрытые веки круговыми движениями. Повторить 3 раза по 30-40 секунд4. Чередуйте взгляд на близкий предмет и взгляд вдаль, что б развить аккомодационную мышцу. Смотрите на каждый из предметов секунд по 5, затем перемещайте взгляд и так раз 5-7. 5. Повторите массаж глаз через веки.