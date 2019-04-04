Назван продукт, который нужно исключить из рациона больным раком

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Диетолог рассказала, что нельзя есть больным раком.Жареная пища ухудшает состояние онкобольных, отметила врач.Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что онкобольным людям нужно исключить из рациона сахар, поскольку рак его "любит". Глюкоза питает раковые клетки, наполняет энергией и способствует их распространению по организму, рассказала эксперт во время чата на "Главреде".По ее словам, состояние людей, больных раком, также ухудшает жареная пища и продукты, которые стимулируют воспаления, в частности, те в которых есть омега-6 жирные кислоты (ряд масел - подсолнечное, кукурузное и соевое)."Основу рациона онкобольных должны составлять легкоусвояемые продукты с большим количеством фитонутриентов (биологически активные компоненты - Ред)., то есть фитонутриентов, которые содержатся в продуктах растительного происхождения: ягоды, зелень, орехи, семена, а также специи, в частности, куркума, имбирь, чеснок, лук", - отметила эксперт.Врач добавила, что больным раком стоит есть продукты, которые улучшают детоксикационную функцию печени - брокколи, свежую капусту."Особенно следует обращать внимание на продукты, имеющие яркую окраску: отдавать предпочтение яркой тыкве, красной капусте и фиолетовому луку", - заявила диетолог. "Если состояние и вес больного позволяют, полезно проводить дни воздержания от пищи, когда пациент употребляет только воду. Но это желательно делать под наблюдением врача", - сказала эксперт.