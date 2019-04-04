Названы пять простых способов борьбы с нехваткой витаминов

Гиповитаминоз часто возникает зимой и весной.Весной многие люди испытывают потерю энергии, легкую утомляемость, иногда апатию. Часто это объясняется состоянием гиповитаминоза - когда в организме и рационе человека не хватает некоторых витаминов.Как получать достаточное количество витаминов и поддерживать их содержание в организме рассказала врач-диетолог Оксана Скиталинская.«Когда говорят про гиповитаминоз, речь идет, в основном, о двух витаминах. Первым является витамин С, который встречается во фруктах, ягодах, зелени, и который должен поступать в наш организм ежедневно, поскольку является водорастворимым и не накапливается в организме», - отметила диетолог.Если люди потребляют меньше свежих овощей, в частности, зелени, ягод, редко потребляют фрукты, то не получают достаточное количество этого витамина. Поэтому многие зимой и весной употребляют аптечный витамин С, надеясь, что он поможет избежать гиповитаминоза.Однако, по словам диетолога, витамин С усваивается только в присутствии цветных пигментов, называемых биофлавоноидами, они во фруктах и ягодах, например, в шиповнике - именно они придают ей такого красноватого оттенка.По ее словам, именно шиповник является рекордсменом по содержанию витамина С. Если потреблять ежедневно один стакан настоя шиповника (одна столовая ложка толченого шиповника, залитая кипятком и настоянная), то можно получить ежедневную норму витамина С (примерно 60-100 мг). Кроме того, источником витамина С могут стать апельсины, обычная белокочанная или квашеная капуста, овощи, замороженные ягоды без сахара.Вторым витамином, отсутствие которого вызывает гиповитаминоз, является витамин D - он жирорастворимый и, в отличие от витамина С, может накапливаться в организме.«Человек получает витамин D, когда он синтезируется в нашей коже под воздействием солнечных лучей определенной длины - это основной путь. Однако зимой и в начале весны надо обращать внимание на продукты, содержащие витамин D, поскольку в этот период солнце, даже если и светит , то длина его лучей не позволяет синтезироваться этому витамину в коже», - рассказала Скиталинская.Полезными продуктами с содержанием витамина D является морская жирная рыба, печень трески, яйца (диетолог советует варить яйца мягкими). Кроме того, можно дополнительно принимать витамин D - в таблетках или в масляных растворах.«Базовая профилактическая доза - это 800 МЕ, ее принимают с октября по конец апреля. А потом - солнечные лучи», - отметила диетолог.В общем, для того, чтобы не было дефицита витаминов, врач-диетолог Оксана Скиталинская посоветовала:1. Перейти на еду, которая имеет естественное происхождение.2. Свести к минимуму или вообще не употреблять продукты, которые прошли глубокую переработку, например, сладости, вафли, печенье, сладкие воды, колбасные изделия, паштеты.3. Правильно термически обрабатывать пищу - не жарить, а варить и готовить на пару. Такая пища гораздо легче усваивается, в соответствии с ней легче усваиваются и витамины.4. Включить в рацион продукты, которые богаты не только на различные витамины, но и на биологически активные вещества. Например, раз в день выпивать чашку зеленого чая, стакан настоя шиповника есть морскую капусту раза в неделю, можно чаще употреблять свеклу, морковь, капусту, лук, чеснок; употреблять ежедневно сырые орехи (от 10 до 40 гр.), семена льна.5. Отказаться от курения. Даже одна выкуренная сигарета разрушает 60 мг витамина С, что, как раз и составляет дневную норму.