Медики рассказали, как распознать излишек соли в организме
Врач Амина Хабибова рассказала, что на частое злоупотребление солью могут указать пять сигналов. При обнаружении одного из симптомов стоит сократить суточную дозу хлорида натрия до принятой ВОЗ нормы в 135-145 ммоль/л.
Самым распространенным симптомом избыточного потребления соли является жажда. В группе риска находятся граждане, выпивающие в день по 7 стаканов воды. Второй признак – притупленный вкус, делающий еду пресной. Третьей в списке стала отечность, возникающая в конце дня.
Часто у любителей соли возникают боли в мышцах и повышенная раздражительность, связанная с негативным воздействием вещества на нервную систему.
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