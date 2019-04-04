Медики рассказали, как распознать излишек соли в организме

Слишком большое количество соли может навредить здоровью.

Врач Амина Хабибова рассказала, что на частое злоупотребление солью могут указать пять сигналов. При обнаружении одного из симптомов стоит сократить суточную дозу хлорида натрия до принятой ВОЗ нормы в 135-145 ммоль/л.

Самым распространенным симптомом избыточного потребления соли является жажда. В группе риска находятся граждане, выпивающие в день по 7 стаканов воды. Второй признак – притупленный вкус, делающий еду пресной. Третьей в списке стала отечность, возникающая в конце дня.

Часто у любителей соли возникают боли в мышцах и повышенная раздражительность, связанная с негативным воздействием вещества на нервную систему.
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