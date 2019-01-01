Врачи рассказали, как лучше худеть диабетикам

Похудеть и нормализировать давление.Канадские специалисты рассказали о методике, вследствие которой больные сахарным диабетом смогут избавиться от лишнего веса. По мнению медиков, жидкая диета поможет решить не только эту проблему, но и нормализовать артериальное давление и улучшить метаболизм.Применение данного способа питания позволит решить проблему лишних килограммов у диабетиков при условии ее длительного соблюдения. Это подтверждают результаты исследования, проведенные учеными университета в Торонто.В ходе проведенной работы принимали участие около 1 тысячи больных сахарным диабетом, которым предстояло испытать в действии различные режимы питания. Среди ряда предложенных диет присутствовала «жидкая» пища в виде смеси, содержащей необходимое количество углеводов, жиров и белков.По итогам эксперимента выяснилось, что применение данной методики положительно отразилось на весе диабетиков. Кроме этого, специалисты отметили улучшение других показателей – снижение уровня инсулина и глюкозы в крови и уменьшение давления на 5 единиц ртутного столба.