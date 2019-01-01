Медики назвали продукт, вызывающий аллергическую реакцию

Стало известно, какой хлеб категорически нельзя есть.Есть заплесневелый хлеб очень опасно. Существует высокая вероятность получить заболевания органов дыхания, кожные высыпания, пищевые расстройства и аллергические реакции.Об этом предупредила микробиолог Светлана Чубатова, сообщает aif.ru. По ее словам, самой опасной является черная и серая плесень, а цветная предупреждает, что продукт есть нельзя.Чубатова рассказала, что плесень может вызывать астму, пневмонию, кожные высыпания и особенно "противопоказана" людям с ослабленным иммунитетом.Для того, чтобы спасти слегка заплесневелый хлеб, она посоветовала его обрезать, нож помыть и просушить, и поддать продукт термообработке, например, приготовить гренки или сухари. Если же плесень появилась внутри, то хлеб лучше выбросить.Согласно правилам хранения, хлеб не может долгое время находиться в теплом помещении и в плотно закрытом пакете.