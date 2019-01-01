Эксперты разоблачили 5 главных мифов о йоге

Почему-то многим кажется, что на занятия йогой ходят исключительно женщины.Многие люди не занимаются йогой из-за предубеждений. Эксперты разоблачили пять главных мифов о йоге.Миф 1. Во время занятий йогой вы должны ощущать исключительно мир и покой. Не существует никаких особых правил по поводу того, что именно вы должны ощущать, занимаясь йогой. В реальности, вы можете испытывать самые разные эмоции, включая раздражение, фрустрацию, печаль, тревогу или невероятный кайф.Миф 2. Можно заниматься йогой плохо. Это не вид спорта, по результатам которого вы становитесь на пьедестал. Никто не будет волноваться, насколько идеально вы выполняете те или иные асаны. Никто не побеспокоится и о том, занимаетесь ли вы ей 10 дней или 10 лет. Главная цель гимнастики это получение физиологических и энергетических преимуществ от каждого упражнения.Миф 3. Для занятий йогой требуется изрядная гибкость. Сразу успокоим большое количество людей - вы не должны демонстрировать невероятную гибкость для того, чтобы заниматься йогой. Более того, сама по себе йога и предназначена для того, чтобы показатели гибкости и выносливости у вас повысились. Йога это не спорт, а разновидность практики, которая приносит преимущества, начиная с первых занятий.Миф 4. Вы должны быть женщиной. Почему-то многим кажется, что на занятия йогой ходят исключительно женщины. В реальности, эта гимнастика подходит и для представителей сильного пола. Йога позволяет любому человеку стать более гибким, и это касается как тело, так и разума.Миф 5. Вы должны уметь выполнить любую позу. Один из самых распространённых мифов, связанных с йогой. Его авторы полагают, что все тела способны к выполнению любых асан йоги. Безусловно, постоянная практика позволит вам выполнить большинство асан, но нет никакой необходимости в том, чтобы после 70 лет вы легко становились на голову или напрягали больную спину для выполнения каких-то особо сложных поз. Вы можете делать те асаны, которые наиболее подходят именно для вас.