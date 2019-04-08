Названа неожиданная причина тяги к сладкому
Новое исследование ученых из Университета Мичигана предупреждает о том, что некачественный ночной сон может превратить людей в сладкоежек.
Изучение 50 мужчин, к головам которых были прикреплены электроды, показало, что бессонница влияет на область мозга под названием миндалина, которая является центром вознаграждения и связана с эмоциями.
Нехватка сна активизирует миндалину и вынуждает людей употреблять больше сладких продуктов. Более того, чем меньше спали участники, тем в более выраженную тягу к сладостям они испытывали.
Помимо этого считается, что плохой ночной сон вызывает всплеск гормона кортизола, в результате чего люди начинают «заедать стресс».
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