Этот привычный овощ полезен гипертоникам

Где больше всего клетчатки.Врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что капуста содержит много полезных веществ, в частности, в ней есть фолиевая кислота, которая снижает риск гипертонической болезни, инсульта и инфаркта.Капуста, и вообще крестоцветные (капустные), - очень полезные овощи, они содержат большое количество клетчатки, много витамина С.По ее словам, также в капусте есть вещество сульфорафан, которое усиливает детоксикационную функцию печени, помогает очищать кровь от вредных и токсичных веществ, канцерогенов. «Но у многих людей употребление различных видов капусты вызывает вздутие живота. Совет здесь следующий: употребляйте капусту в очень небольшом количестве, начиная с чайной ложки», - отметила собеседница.Врач добавила, что капусту лучше есть в измельченном виде, например, натереть ее на мелкой терке, и принять одну чайную ложку как лекарство.«Этого будет достаточно. Постепенно количество капусты можно увеличивать. Помните правило: главное - это разнообразие, а не количество пищи», - добавила эксперт.«Второе правило - это украинская пословица: если не съем, то понадкусываю. То есть вам нужно не половину капусты съесть, а лишь надкусить капусту, и это будет гораздо полезнее. Лучше съесть немного капусты, немного моркови, немного свеклы, немножко сельдерея - всего понемножку», - сказала она.Ранее врач-диетолог Оксана Скиталинская сообщила, что есть можно любой сыр, но выдержанный (зрелый) считается более полезным.