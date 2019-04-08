Диетолог назвал главные принципы ускоренного похудения

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Как похудеть и не потерять здоровье.Лора Филлипова - диетолог-консультант по здоровому питанию, рассказала, как худеть быстро, а главное - без вреда для здоровья.«Очередной раз про завтраки. Казалось бы, уже все знают об их важности и необходимости в здоровом рационе, но сегодня я услышала фразу от девушки, которая стремится похудеть - «вместо завтрака у меня белковый коктейль». Дорогие мои! Не придумывайте себе сложности, испытания и ненужные жертвы.Чтобы похудеть и не потерять здоровье, нужно начать соблюдать три простых принципа:режим питания - 3 раза в день. Плюс возможны 1-2 перекуса;утром - калории из сложных углеводов, вечером преимущественно белковая пища с овощами;контроль количества еды за раз.Внедрение этих простых правил уже даст тебе первые результаты в нормализации веса». - уверена диетолог.