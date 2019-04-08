Названы простые способы снизить уровень сахара в крови

Три простых приема.Чтобы снизить уровень сахара в крови, специалисты рекомендуют придерживаться определенного типа питания, употреблять корицу, а также заниматься плаванием.Медики советуют три простых приема.Способ первый: соблюдать ограничения. По словам ученых, людям с повышенным сахаром в крови необходимо отказаться от очевидно сладких, жирных и соленых блюд. В меню должны превалировать фрукты, овощи, макароны из твердых сортов пшеницы.Что полезно употреблять:овсяную кашу,авокадо,орехи,пшено,рыбу,брокколи,бобовые,чеснок.Способ второй: есть корицу. Исследователи настоятельно советуют употреблять эту специю. Длившийся в течение 90 дней эксперимент с участием пациентов с сахарным диабетом 2 типа показал: благодаря корице снизить гликированный гемоглобин (показатель среднего содержание сахара в крови за три месяца) диабетикам удалось до 29%.Способ третий: плавание. По словам специалистов, занятия плаванием очень полезны для диабетиков как средство снижения сахара в крови. Плавание позволяет добиться уменьшения концентрации холестерина в крови, нивелирует влияние на организм стресса, сжигает калории и не оказывает давления на суставы как другие активные виды физических нагрузок.В целом, резюмировали эксперты, хорошим способом защититься от повышения сахара в крови посредством физической активности – практиковать ее в количестве минимум трех часов в неделю.