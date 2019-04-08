Врачи рассказали, кому особенно полезна клетчатка

Узнайте, для чего нужна клетчатка организму и в чем она содержится.Популярный диетолог Светлана Фус на своей страничке в Facebook продолжает делиться советами, как правильно питаться. На этот раз Светлана рассказала, почему нашему организму нужна клетчатка и в каких продуктах она есть.Бывший диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что клетчатка - неперевариваемые пищевые волокна, содержащиеся в пище растительного происхождения - злаковых, бобовых,овощах, фруктах, ягодах.Фус подчеркнула, что хоть клетчатка не усваивается организмом, она необходима для нормальной работы кишечника, а также она является “пищей“ для микрофлоры - полезных бактерий, от которых зависит состояние иммунитета, синтез витаминов и других важных веществ.Стоит знать, что чем больше пищевых волокон в продукте, тем сложнее жевать его в сыром виде. Например, в помидорах и огурцах меньше клетчатки, чем в моркови, капусте или в стеблях петрушки. И плотный миндаль или лесные орехи нужно хорошо пережевывать из-за большого ее количества.Клетчатка является щеткой для кишечника, выводит токсичные вещества, способствует профилактике запоров, рака толстой кишки. Помогает регулировать уровень сахара в крови, влияет на чувство голода, дает длинные насыщения, помогает нам не переедать.Светлана Фус посоветовала ежедневно потреблять около 500 г овощей и фруктов в сыром и приготовленном виде и 250 г вареных злаковых и бобовых.