Медики рассказали, чем опасна ранняя менопауза

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Этот риск важно учитывать.Начало менопаузы у женщин в возрасте до 45 лет считается ранним. Ученые считают его фактором более высокого риска развития рака мочевого пузыря.О том, что наступление менопаузы в возрасте до 45 лет может быть связано с предрасположенностью женщины к раку мочевого пузыря, сообщили ученые Венского медицинского университета. Как пишет European Association of Urology, данная связь специалистами констатируется впервые.Авторы нового исследования изучили данные более 200 тысяч жительниц США. Они установили, что среди женщин в большей мере, чем среди мужчин, распространена заболеваемость раком мочевого пузыря, а смертность от этого вида рака на 40% превосходит мужскую.Также оказалось, что внутри самой женской популяции риск развития рака мочевого пузыря коррелирует с фактором начала менопаузы по принципу обратной связи: чем ниже возраст вхождения в климакс, тем выше вероятность ракового заболевания.«Среди женщин с менопаузой, наступившей до 45 лет, вероятность развития рака мочевого пузыря на 45% больше, чем среди женщин, чьи менструации завершились после 50 лет», - постулировали ученые.Отдельно специалисты добавили: если, помимо раннего начала менопаузы, в жизни женщины имеет место привычка курить, риск развития рака мочевого пузыря становится еще более высоким, увеличиваясь до 53%.