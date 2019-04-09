Эти продукты помогут побороть бессонницу

Как засыпать быстрее.Австралийский диетолог Рик Хэй изучил влияние продуктов на качество сна. Он сопоставил состав ряда блюд, специй и напитков и пришел к выводу, что некоторые из них могут бороться с бессонницей.Лучше всего, по мнению исследователя, сну способствуют зеленый и белый чаи. Благодаря содержащимуся в них L-теанину (левотеанин) они успокаивают нервную систему. Также в список лидеров входит ромашковый чай – благодаря своему составу он успокаивает и избавляет от тревоги.Также способствует нормализации сна корица, которая стабилизирует уровень сахара в крови, из-за перепадов которого многие просыпаются по ночам. К слову, многие диетологи уверены и в том, что это влияние корицы помогает сбросить вес и меньше "налегать" на сладкое.В списке помогающих сну продуктов – имбирь, лакрица, маракуйя, лимон и плоды баобаба. Эти продукты успокаивают нервную систему и помогают спать крепче.