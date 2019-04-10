Разработана новая терапия для лечения ВИЧ

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Терапия выманивает ВИЧ и убивает его.Исследователи из США разработали новаторскую терапию для лечения ВИЧ. Они надеются, что это станет первым шагом на пути к созданию вакцины.В исследовании, опубликованном в журнале EBioMedicine, команда из Питтсбургского университета в деталях описывает, как ей удалось разработать иммунотерапию под названием MDC1. Эта процелура нацелена на ВИЧ и цитомегаловирус, которым заражаются 95 процентов людей, больных ВИЧ.«Это похоже на швейцарский нож из иммунотерапий», - рассказал исследователь Робби Мейяр.ВИЧ - очень хитрый вирус. Он может прятаться в иммунных клетках человека, ежедневно принимающего антиретровирусные препараты, и выжидать, когда он прекратит терапию, чтобы вернуться с новыми силами. В таком случае люди продолжают принимать антиретровирусные препараты на протяжении жизни, попутно испытывая все связанные с ними побочные эффекты.Однако теперь исследователи из Питтсбургского университета разработали ВИЧ-иммунотерапию, которая не только выманивает вирус из логова, но и уничтожает его. Ученые считают, что это первый шаг на пути к созданию вакцины от ВИЧ.«Иммунная система тратит много времени на отслеживание цитомегаловируса; у некоторых людей одна из каждых пяти Т-клеток относится непосредственно к этому вирусу, - говорит Чарльз Риналдо. - Это заставило нас задуматься: может, те клетки, что непосредственно борются с цитомегаловирусом, также составляют большую часть скрытого резервуара ВИЧ? Так что мы разработали иммунотерапию не только для борьбы с ВИЧ, но и для активации Т-хелперов, специфичных для цитомегаловируса».Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ - и довольно много, - принимающих антиретровирусные препараты. В испытаниях приняли участие более 20 человек.Ученые также изолировали иммунные клетки, известные как дендритные клетки, которые Мейяр называет квотербеками иммунной системы: «Они передают мяч и диктуют план игры, сообщая другим иммунным клеткам, куда направляться и с чем бороться».Этот план сработал, и у MDC1 получилось выманить скрытый ВИЧ в зараженную кровь, а затем убить его.Ученые планируют получить финансирование для проведения клинических испытаний на людях. Они также надеются, что однажды им удастся создать вакцину, котораяпозволит ВИЧ-инфицированным прекратить прием ежедневных препаратов.