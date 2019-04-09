Медики рассказали о преимуществах растительной диеты

Не обязательно полностью отказываться от мяса.

Для того чтобы получить все преимущества этого питания, не обязательно полностью отказываться от мяса. Вы все еще можете время от времени включать в рацион мясные и рыбные продукты.

Укрепляет зрение. Можно получать самые разные плюсы для здоровья при увеличении содержания растительной пищи в питании. Многочисленные исследования показывали, что благодаря наличию витамина А в моркови укрепляется ночное зрение. Кроме того, употребление шпината, кукурузы, киви и винограда помогает предотвращать катаракту и другие проблемы с глазами.

Контроль артериального давления. Повышенное давление приводит к различным расстройствам здоровья, несколько исследований предположили, что около половины гипертоников умирают из-за осложнений с сердцем, возникающих при нарушении притока крови к этому органу. Приём фруктов, зелёных овощей, орехов и тому подобных продуктов питания помогает снижать артериальное давление.

Предотвращает диабет. Согласно исследованию 2017 года растительная диета с цельнозерновыми, фасолью, бобами, фруктами и овощами предотвращает развитие диабета второго типа.

Помогает худеть. Растительные продукты содержат низкое количество калорий, по сравнению с животными. В них много клетчатки, вызывающей стойкое ощущение сытости. Вот почему вегетарианцы чаще бывают более худыми, по сравнению с любителями мясо. Конечно, всё можно свести на нет, если помимо растительных продуктов вы будете налегать ещё и на выпечку.
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