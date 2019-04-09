Медики рассказали о преимуществах растительной диеты

Не обязательно полностью отказываться от мяса.Для того чтобы получить все преимущества этого питания, не обязательно полностью отказываться от мяса. Вы все еще можете время от времени включать в рацион мясные и рыбные продукты.Укрепляет зрение. Можно получать самые разные плюсы для здоровья при увеличении содержания растительной пищи в питании. Многочисленные исследования показывали, что благодаря наличию витамина А в моркови укрепляется ночное зрение. Кроме того, употребление шпината, кукурузы, киви и винограда помогает предотвращать катаракту и другие проблемы с глазами.Контроль артериального давления. Повышенное давление приводит к различным расстройствам здоровья, несколько исследований предположили, что около половины гипертоников умирают из-за осложнений с сердцем, возникающих при нарушении притока крови к этому органу. Приём фруктов, зелёных овощей, орехов и тому подобных продуктов питания помогает снижать артериальное давление.Предотвращает диабет. Согласно исследованию 2017 года растительная диета с цельнозерновыми, фасолью, бобами, фруктами и овощами предотвращает развитие диабета второго типа.Помогает худеть. Растительные продукты содержат низкое количество калорий, по сравнению с животными. В них много клетчатки, вызывающей стойкое ощущение сытости. Вот почему вегетарианцы чаще бывают более худыми, по сравнению с любителями мясо. Конечно, всё можно свести на нет, если помимо растительных продуктов вы будете налегать ещё и на выпечку.