Супрун назвала самый вредный и полезный напиток

Также в Минздраве посоветовали безопасный энергетик, который не навредит здоровью.В Министерстве здравоохранения рассказали о разных напитках и их влиянии на организм.Так, на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун назвала вредные напитки и назвала полезную альтернативу им.Можно ли пить воду из-под крана?Только если она отстоянная и кипяченая, а лучше - профильтрованная. Даже если вы проверили воду и она чистая от бактериального загрязнения, пить ее сразу из-под крана нельзя.Так, отстаивание позволяет вредным веществам осесть. А фильтрация избавляет воду от мелких частиц, например, ржавчины, а также ионов. Не забывайте вовремя менять фильтр, иначе эти частички начнут выходить с него в воду, а не наоборот.Можно ли пить минеральную воду?Минеральные воды с содержанием кальция и магния могут иметь как малую, так и среднюю жесткость/минерализацию. Ее уровень важен прежде всего тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем."Для кого-то минералка с магнием и кальцием - это источник полезных ионов, которые хорошо усваиваются, а для кого-то - увеличение риска камней в почках. Если у вас проблемы с давлением, пищеварением, почками, работой сердечно-сосудистой системы, посоветуйтесь с врачом относительно жесткости и минерального состава воды, который вам подойдет. Обратите также внимание, что натриевая минеральная вода может повысить давление", - подчеркнула Супрун.Энергетики. Они вредныеВОЗ предостерегает: в энергетиках очень много сахара, кофеина и других стимулянтов, и при постоянном потреблении они систематически портят здоровье.Если постоянно пить энергетики, то будет следующее, предупреждает и.о. главы Минздрава:? чрезмерное потребление кофеина, которое может проявиться в гипертензии, повышенном сердцебиении, тошноте и даже конвульсиях;? диабет второго типа: кофеин снижает чувствительность к инсулину, а сахар энергетиков повышает уровень глюкозы в крови. В одной баночке - 28 граммов сахара, а дневная норма потребления добавленных сахаров - до 50 граммов, а лучше - до 30;? выкидыши на позднем сроке, мертворождение или рождение детей с низким весом;? повреждения зубов;? нарушение работы сердечно-сосудистой и нервной систем - сердце болит, голова не работает, режим сна нарушен, хочется еще энергетика;? ожирение;? агрессивное поведение;? сочетание энергетиков и спорта увеличивает риск черепно-мозговых травм;? склонность к другим зависимостям. Также исполняющая обязанности министра здравоохранения предостерегает людей от потребления сладких газированных напитков.Это чревато такими последствиями:? ожирением, в том числе у детей;? инсулинорезистентностью и риском диабета. Если пить два стакана сладкого и шипучего ежедневно, то риск диабета возрастает на 26%;? риск подагры возрастает на 80%, если каждый день освежаться “ситро”. Исследование длилось 22 года;? более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний;? привычкой к потреблению сладкого;? высший риск кариеса;? фосфорная кислота сладких напитков требует уравновешивания. Поэтому из костей выходит кальций;? сладкие напитки могут увеличивать вероятность рака."Соки тоже не является здоровой альтернативой. Свежевыжатые тоже, но их можно комбинировать с овощами и уменьшать тем самым содержание сахара. Все потому, что в них высокий гликемический индекс и гликемическая нагрузка - это то самое, что поесть конфет - опять низкая кислотность (которая вредит зубам). Фрукты лучше употреблять целыми или в виде фруктово-овощных смузи", - рассказала Супрун.Диетические напитки с заменителями сахара немножко лучше, но такие подсластители, как сахарин, влияют на микрофлору кишечника. А от нее зависит наша склонность к диабету, ожирению, депрессии и нездоровой пище, предупредила и.о. главы Минздрава. Также Супрун назвала альтернативу воде, например, самостоятельно приготовленный лимонад, узвар из сухофруктов, фильтрованный кофе."Лучшим источником минералов являются молочная сыворотка: в одном стакане четверть дневной нормы кальция и фосфора, и десятая часть потребности в цинке, калии и магнии. Смешайте сыворотку с соком, и получите безопасный энергетик", - подытожила Супрун.