Врачи опровергли распространенный миф о тренировках

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Оказалось, что нет никакой особой пользы от тренировки натощак.Эффективность тренировок на голодный желудок весьма сомнительна. И для этого есть причины.Предполагается, что тренировка на пустой желудок поможет вам сбросить вес быстрее, чем тренировка после того, как вы поели.Но это утверждение опровергают различные исследования. Неважно, тренируетесь вы натощак или сытым. На самом деле количество сброшенного веса во время «голодных» тренировок немногим больше.Через несколько недель организм адаптируется и не будет никакой разницы, тренируетесь вы натощак или после еды.