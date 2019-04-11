Яичная диета: как быстро сбросить лишний вес

Яичная диета – это план белкового питания со сниженным уровнем углеводов. По своему составу яичная диета похожа на диету Магги.Яйца, которые являются основной рациона, насыщают организм полезными веществами и дают легкоусвояемый белок. Это позволяет улучшить свой обмен веществ и худеть с пользой.Преимущества яичной диеты в том, что она достаточно насыщена питательными веществами и не создает чувства голода. Если у вас проблемная кожа, то яичная диета может помочь справиться с этим недостатком.Если у вас не очень большая любовь к яйцам, то яичная диета на 4 недели станет в тягость. Яйца здесь присутствуют в большом количестве. При желании можно заменить куриные яйца на перепелиные. При этом соблюдайте пропорцию: 1 куриное яйцо = 3 перепелиных.Яичная диета на неделю не принесет ошеломляющего результата, но все-равно вы сможете похудеть на 5 килограмм (в среднем на 3 кг), и это очень даже неплохой результат для одной недели.Будьте внимательны, если у вас есть пищевая аллергия: яйца и грейпфруты, которые в большом количестве входят в меню яичной диеты, являются сильными аллергенами.Результат похудения на яичной диете за месяц может достигать 12 кг и больше. При этом вес стабильно держится, и вы остаетесь стройной.Яичная диета отлично подходит тем, кто активно занимается в зале. Физические нагрузки помогают сбрасывать вес быстрее и в большем объеме, а большое количество белка помогает строить мышцы.Меню яичной диеты нужно строго придерживаться, поэтому все приемы пищи расписаны по дням.МЕНЮ ЯИЧНОЙ ДИЕТЫ НА 7 ДНЕЙПервая неделя или самостоятельная диета на неделюЗавтрак повторяется каждый день: один грейпфрут или апельсин + 2 вареных яйца. Обед и ужин расписаны ниже.ПонедельникОбед: какой-либо один вид фруктов и в любом объемеУжин: жареное или вареное мясо (куском или фарш без жира), кроме бараниныВторникОбед: вареная или жареная курица без кожиУжин: 2 вареных яйца, салат из огурца, зелени, помидоров, перца, моркови, 1 тост или 1/4 лаваша, 1 апельсин или грейпфрутСредаОбед: любой белый сыр невысокой жирности в любом количестве, 1 тост, помидорыУжин: жареное или вареное мясо, кроме баранины и жирной свининыЧетвергОбед: какой-либо один вид фруктов и в любом количестве: апельсины, яблоки, груши, абрикосы, дыни, арбузы.Ужин: жареное или вареное мясо, кроме баранины и жирной свинины, салат из овощей с низким гликемическим индексомПятницаОбед: 2 вареных яйца, вареные овощи: кабачки, фасоль, морковь, зеленый горошекУжин: рыба вареная или жареная, салат, 1 апельсин или грейпфрутСубботаОбед: один вид фруктов и в любом количествеУжин: жареное или вареное мясо, кроме баранины и жирной свинины, салат из овощейВоскресеньеОбед: вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрутУжин: вареные овощиВторая неделя яичной диетыЗавтрак остается неизменным: 2 яйца и один грейпфрут (апельсин)ПонедельникОбед: жареное или вареное мясо, салат из овощейУжин: 2 вареных яйца, салат, один апельсин или грейпфрутВторникОбед: жареное или вареное мясо, салатУжин: 2 вареных яйца, один апельсин или грейпфрутСредаОбед: жареное или вареное мясо, огурцыУжин: 2 вареных яйца, 1 апельсин или грейпфрутЧетвергОбед: 2 вареных яйца, любой белый нежирный сыр, в любом количестве, вареные овощи (морковь, брокколи, свекла)Ужин: 2 вареных яйцаПятницаОбед: рыба вареная или жаренаяУжин: 2 яйцаСубботаОбед: жареное или вареное мясо, помидоры, 1 апельсин или грейпфрутУжин: свежие фрукты в любом количествеВоскресеньеОбед: вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрутУжин: вареная или жареная курица без кожи, помидоры, вареные овощи, 1 апельсин или грейпфрутЯичная диета меню третьей неделиПонедельникЦелый день вы можете есть любые фрукты, кроме винограда, манго, финика, банана, инжира.ВторникЦелый день любые вареные овощи и любые салаты, кроме картофеля.СредаВ течение всего дня любые фрукты, кроме манго, банана, инжира, фиников. Любые вареные овощи (не крахмалистые), салаты в любом количестве, в любое время.ЧетвергРыба вареная или жареная разрешена в любом количестве, шинкованная капуста в любом количестве.ПятницаМясо варёное или жареное, кроме баранины и жирной свинины, курица, вареные овощи.Суббота и воскресеньеВ течение всего дня один вид фруктов в любом количестве, в любое времяЧетвертая неделя диетыПонедельникНа целый день: 300г жареного или вареного мяса или 1/4 вареной курицы, 3 помидора, 4 огурца, 1 баночка тунца без масла, 1 тост, 1 апельсин или грейпфрут.ВторникН целый день: 200г жареного или вареного мяса, 3 помидора, 4 огурца, 1 тост, яблоко или груша, апельсин или грейпфрутСредаНа целый день: 1 ложка творога, либо любого белого сыра, 300г вареных овощей, 2 помидора, 2 огурца, 1 тост, 1 апельсин или грейпфрут.ЧетвергНа целый день: половина вареной или жареной курицы, 3 помидора, 1 огурец,1 тост, 1 апельсин или грейпфрутПятницаНа целый день: 2 вареных яйца, 3 помидора, 1 апельсин или грейпфрутСубботаНа целый день: 2 вареных курных грудки, 150г творога или брынзы, 1 тост, 2 помидора, 2 огурца, простокваша, 1 апельсин или грейпфрутВоскресеньеНа целый день: 1 ложка творога, баночка тунца без масла, 300г вареных овощей, 2 помидора, 2 огурца, 1 тост, 1 апельсин или грейпфрутЕсли вы продержались 4 недели, то получите прекрасный результат похудения, который будет приятно продемонстрировать. При этом вы улучшили свое здоровье, привели в тонус мышцы и кожу.