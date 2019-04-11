Диетологи назвали продукт, улучшающий настроение на весь день

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Ученые обнаружили неожиданное свойство сладкого.Исследователи из Германии и Великобритании изучили 31 исследование по потреблению углеводов и физиологическим реакциям, чтобы выяснить, действительно ли сахар поднимает настроение и заставляет чувствовать себя энергичнее.Результаты работы опубликованы в журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews, сообщает портал naked-science.ru.На поставленный специалистами вопрос ответить однозначно не так легко. Существует история исследований, подтверждающих, что сахар воздействует на центры удовольствия мозга, заставляя нас хотеть его еще больше. Есть также свидетельства того, что обычно мы обращаемся к сахару, когда переживаем депрессию, беспокойство, травму и стресс, часто в ущерб нашему долгосрочному психическому здоровью.Люди пристрастились к сладкому: за последние полвека потребление сладких напитков в США увеличилось более чем в два раза, при этом граждане в среднем потребляют почти в три раза больше рекомендуемой суточной нормы. Понимая все минусы такого поведения, рутина повседневной жизни заставляет искать нас дополнительные, пусть и кратковременные источники энергии, а повсеместная яркая реклама лишь способствует выбору.«Идея о том, что сахар может улучшить настроение, была широко распространена в поп-культуре - настолько, что люди во всем мире начали потреблять сладкие напитки, чтобы стать более внимательными или бороться с усталостью», - утверждает психолог Константинос Мантантзис (Konstantinos Mantantzis) из Университета Гумбольдта в Берлине.Множество исследований говорят о немедленном улучшении самочувствия, возбуждении и бодрости после употребления сахара. Но есть также ряд исследований, которые показывают полную противоположность. По словам исследователей, причина в том, что разные методы дают нам разные перспективы. Чтобы докопаться до сути проблемы, команда проанализировала литературу и изучила различные исследования, используя систематизированный подход, который учитывал различия в сахаре - времени и условия его употребления - и дозировку.После тщательного отбора в руках у ученых осталось 31 исследование, подходившее для изучения, в которых фигурировали данные 1260 взрослых участников. После проведенного анализа специалисты пришли к тому, что заявления о пользе сахара в этом контексте необоснованы. Во всяком случае, утверждает Мантантзис, сахар, скорее всего, заставит чувствовать себя только хуже.По словам ученых, вы не только не почувствуете радости и прилива сил, выпив сладкий газированный напиток, но станете даже более вялым и менее бодрым, чем были раньше: никакие неврологические триггеры удовольствия не переводят организм в более счастливое состояние. Следует признать, что проведенные исследования были сосредоточены на относительно здоровых взрослых, оставляя открытой небольшую вероятность того, что люди со значительным расстройством психологического состояния могут чувствовать себя по-разному. Тем не менее для подавляющего большинства из нас идея о необходимости пополнения своих сил дозой чего-то сладкого должна быть радикально пересмотрена.«Мы надеемся, что наши выводы помогут развеять миф о «сахарной лихорадке» и послужат основой для политики общественного здравоохранения, направленной на снижение потребления сахара», - подытожила сотрудница британского Университета Уорика Элизабет Мейлор (Elizabeth Maylor).