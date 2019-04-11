Названы семь побочных эффектов кетоновой диеты

Многие люди хвалят кетоновую диету. Однако популярная программа, ориентированная на сокращение потребления углеводов, имеет семь побочных эффектов.

Люди, придерживающиеся кетоновой диеты, заменяют углеводы жирами. В результате печень начинает вырабатывать ацетон, бета-гидроксибутират и ацетоацеатат, вызывающие неприятный и очень сильный запах изо рта. В запущенных случая ужасные ароматы начинает источать все тело.

На этапе привыкания к диете многие сталкиваются с запорами, потому что пищеварительной системе необходимо время для адаптации. Первая неделя программы для многих напоминает гриппозный период. Симптомы заболевания появляются в ответ на определенные изменения.

Четвертым побочным эффектом считается учащенное сердцебиение. Ритм восстанавливается в течение первых недель привыкания к кето. Обычно плохое самочувствие связано с сокращением объема потребления соли.
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